Музыка весны: оркестр Преображенского полка поздравил женщин с наступающим 8 Марта

В преддверии Международного женского дня оркестр Преображенского полка устроил на Арбате концерт под открытым небом. Музыканты исполнили более двадцати композиций для жительниц Москвы и гостей столицы. Насладиться исполнением можно было в течение часа. После выступления цветы из рук военнослужащих получили полторы сотни девушек.

Получили букеты не только взрослые, но и совсем юные представительницы прекрасного пола.

© ТРК Звезда

© ТРК Звезда

Власти Москвы тоже приготовили подарок для представительниц прекрасного пола. В течение праздничного дня будет организован бесплатный проезд на общественном транспорте. Бесплатной будет и парковка в столице с 7 по 9 марта. Московский зоопарк также приготовил акцию - бесплатный вход будет для тех, кто нарядится в леопардовую одежду.