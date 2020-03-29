Мука, сахар и сгущенка: ЦПВС передал гумпомощь семьям под Алеппо

На севере провинции Алеппо в город Дейр-эль-Джамаль специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь, которую в первую очередь получат семьи погибших в боях с боевиками сирийских военнослужащих.

«В нашем населенном пункте и окрестностях живет около 22 тысяч человек, 90% находятся за чертой бедности, у многих на войне погибли близкие и кормильцы, многие работают в сельском хозяйстве и еле сводят концы с концами», - рассказал журналистам глава администрации города Мухаммед аль-Хазаль.

По словам главы администрации, были составлены списки людей, которые наиболее нуждаются. Именно они будут получать помощь по специальным талонам в первую очередь.

Российские военнослужащие привезли в Дейр-эль-Джамаль 350 продуктовых наборов. Каждая семья получит пакет, в котором будут мука, сахар, крупа, сгущенка и чай. Также для местных жителей привезены 3 тонны традиционных сирийских лепешек, а также одеяла и пледы.

Ранее российские военнослужащие и представители духовенства Сирии помогли жителям деревни Абу Харат в провинции Эс-Сувейда восстановить разрушенную мечеть.