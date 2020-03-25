«Разрывать сердца и души»: экс-замкомандира «Стрижей» поделился впечатлениями о Су-57

Военный летчик 1 класса и бывший заместитель командира российской пилотажной группы «Стрижи» Владлен Руссанов поделился со «Звездой» своими впечатлениями от новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Пилот выразил сожаление в связи с тем, что ему не довелось лично полетать на нем, но подробно описал, чем в лучшую сторону отличается от конкурентов передовая разработка российской авионики.

Руссанов назвал Су-57 самолетом с сумасшедшим потенциалом, остающимся при этом абсолютно дружелюбным по отношению к пилотирующему его летчику.

«Я всей душой завидую тем боевым офицерам, которые испытывали данный самолет и продолжают на нем летать. Самолет обладает сумасшедшим потенциалом, сумасшедшими средствами радиоэлектронной борьбы, двигателями с управляемым вектором тяги, позволяющими ему быть сверхманевренным, с абсолютно новыми системами вооружений, которые расположены внутри самолета, что позволяет производить максимально эффективные пуски ракет и применения всего вооружения, и добиваться от самолета максимальных критериев. Летчику будет очень легко и очень удобно. Управление этим самолетом, на мой взгляд, будет просто разрывать сердца и души летного состава», - поделился пилот.

Говоря о том, как может измениться облик Вооруженных Сил России после перевооружения трех авиационных полков на Су-57, Руссанов заявил, что многофункциональность истребителя окажется очень полезной и значимой.

«Я полностью убежден, что наше воздушное пространство сразу встанет на замок, будут исключены любые воздействия со стороны воздушного пространства, и эти самолеты полностью перекроют своим многофункциональным качеством не только воздушное пространство, но и наземное, морское и надводное пространства нашей страны. Таким мощнейшим потенциалом не обладает ни один самолет в данной категории в мире. Эти три полка займут достойное место в ВКС РФ и будут нести достойное дежурство и достойно защитят нашу страну», - подытожил пилот.

Напомним, Су-57 - истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения воздушных, наземных и морских целей. Президент России Владимир Путин назвал его лучшим военным самолетом в мире. Новейший российский комплекс фронтовой авиации опережает всех конкурентов по тактико-техническим характеристикам.