Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Разрывать сердца и души»: экс-замкомандира «Стрижей» поделился впечатлениями о Су-57

Егор Левин
21:36 25.03.2020
Пилот назвал новейший российский истребитель самолетом с мощнейшим потенциалом, остающимся при этом дружелюбным по отношению к летчику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России

Военный летчик 1 класса и бывший заместитель командира российской пилотажной группы «Стрижи» Владлен Руссанов поделился со «Звездой» своими впечатлениями от новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Пилот выразил сожаление в связи с тем, что ему не довелось лично полетать на нем, но подробно описал, чем в лучшую сторону отличается от конкурентов передовая разработка российской авионики.

Руссанов назвал Су-57 самолетом с сумасшедшим потенциалом, остающимся при этом абсолютно дружелюбным по отношению к пилотирующему его летчику.

«Я всей душой завидую тем боевым офицерам, которые испытывали данный самолет и продолжают на нем летать. Самолет обладает сумасшедшим потенциалом, сумасшедшими средствами радиоэлектронной борьбы, двигателями с управляемым вектором тяги, позволяющими ему быть сверхманевренным, с абсолютно новыми системами вооружений, которые расположены внутри самолета, что позволяет производить максимально эффективные пуски ракет и применения всего вооружения, и добиваться от самолета максимальных критериев. Летчику будет очень легко и очень удобно. Управление этим самолетом, на мой взгляд, будет просто разрывать сердца и души летного состава», - поделился пилот.

Говоря о том, как может измениться облик Вооруженных Сил России после перевооружения трех авиационных полков на Су-57, Руссанов заявил, что многофункциональность истребителя окажется очень полезной и значимой.

«Я полностью убежден, что наше воздушное пространство сразу встанет на замок, будут исключены любые воздействия со стороны воздушного пространства, и эти самолеты полностью перекроют своим многофункциональным качеством не только воздушное пространство, но и наземное, морское и надводное пространства нашей страны. Таким мощнейшим потенциалом не обладает ни один самолет в данной категории в мире. Эти три полка займут достойное место в ВКС РФ и будут нести достойное дежурство и достойно защитят нашу страну», - подытожил пилот.

Напомним, Су-57 - истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения воздушных, наземных и морских целей. Президент России Владимир Путин назвал его лучшим военным самолетом в мире. Новейший российский комплекс фронтовой авиации опережает всех конкурентов по тактико-техническим характеристикам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.03.2020, 19:16
Путин подписал указ о переносе даты голосования по внесению изменений в Конституцию
Дата25.03.2020, 13:54
Путин поручил проверить войска РФ на готовность к борьбе с коронавирусом
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата24.03.2020, 17:11
Очередной Ил-76МД-90А передан на летные испытания
Дата25.03.2020, 09:06
Его прозвали «заговоренный»: история легендарного советского летчика-истребителя Гулаева
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:48 В стране и мире
СМИ: Лещенко перевели в реанимацию
21:36 Армия
Видео
«Разрывать сердца и души»: экс-замкомандира «Стрижей» поделился впечатлениями о Су-57
20:55 Армия
Видео
Колонна с российскими вирусологами проследовала Болонью
20:43 В стране и мире
Видео
Водитель в Ярославле сознательно блокировал скорую с плачущим ребенком: видео
19:44 Армия
Видео
На пути в Бергамо: российские вирусологи продолжили марш после дозаправки во Флоренции
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Водитель в Ярославле сознательно блокировал скорую с плачущим ребенком: видео
СМИ сообщили о первой смерти в Китае от нового вируса
Видео
Момент мощного землетрясения на Сахалине попал на видео
Раннюю разработку Михаила Калашникова показали на видео
В центре Новороссийска найден таинственный бункер: кадры с места
Кардиолог назвал худшие продукты для здоровья сердца
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.