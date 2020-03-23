В Минобороны назвали меры для борьбы с коронавирусом в ВС РФ

Для недопущения возникновения и распространения коронавируса среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала в Минобороны России подготовлен и реализуется комплекс профилактических мер.

В Вооруженных Силах сформирован запас необходимых препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи.

Ежедневно у военнослужащих и гражданского персонала во всех воинских частях и соединениях организовано измерение температуры, а также производится опрос для раннего выявления инфекционных заболеваний.

Военнослужащих и членов их семей регулярно информируют о мерах профилактики острых респираторных инфекций, а также важности соблюдения правил личной гигиены.

Во всех медицинских учреждениях Минобороны России подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск.