Седьмой самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел в Италию

С аэродрома Чкаловский в Московской области стартовал седьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Специалисты Министерства обороны РФ отправляются в Италию, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее в Италию уже вылетели шесть самолетов Ил-76. Они осуществляют доставку российских военных специалистов, техники и имущества на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» к югу от Рима.

Они осуществляют доставку российских военных специалистов, техники и имущества на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» к югу от Рима.