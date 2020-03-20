Минобороны РФ создало оперативный штаб из-за угрозы коронавируса
Минобороны РФ создало оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил 20 марта глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
«Двенадцатого марта создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных силах коронавирусной инфекции под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова», - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.
Он подчеркнул, что «проводятся регулярные проверки учебных заведений, воинских частей и организаций Министерства обороны».
«Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов», - сообщил глава Минобороны.
Заседание коллегии Минобороны России прошло в Национальном центре управления обороной РФ. Большинство должностных лиц приняло в нем участие в режиме видеоконференцсвязи.