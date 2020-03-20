Минобороны РФ создало оперативный штаб из-за угрозы коронавируса

«Двенадцатого марта создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных силах коронавирусной инфекции под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова», - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

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