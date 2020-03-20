Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

Минобороны РФ создало оперативный штаб из-за угрозы коронавируса

Андрей Аркадьев
12:45 20.03.2020
Проводятся регулярные проверки учебных заведений, воинских частей и организаций Министерства обороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны РФ создало оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил 20 марта глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«Двенадцатого марта создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных силах коронавирусной инфекции под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова», - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

Он подчеркнул, что «проводятся регулярные проверки учебных заведений, воинских частей и организаций Министерства обороны».

«Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов», - сообщил глава Минобороны.

Заседание коллегии Минобороны России прошло в Национальном центре управления обороной РФ. Большинство должностных лиц приняло в нем участие в режиме видеоконференцсвязи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата20.03.2020, 11:56
«Фехтовальщики» Cу-24МР выполнили дозаправку в воздухе: кадры из кабины
Дата20.03.2020, 10:50
Греция передала Японии олимпийский огонь без зрителей и шоу: видео
Дата20.03.2020, 10:31
Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
13:40 В стране и мире
Песков: меры по недопущению распространения коронавируса в РФ были приняты заранее
12:45 Армия
Видео
Минобороны РФ создало оперативный штаб из-за угрозы коронавируса
12:33 Армия
Видео
Минобороны прекратило отправку военных делегаций за рубеж из-за коронавируса
11:43 В стране и мире
Видео
Музыкальное оружие: актеры Голливуда посвятили песню борьбе с коронавирусом
09:56 В стране и мире
В России из-за коронавируса отложили учения по устойчивому Рунету
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:40 В стране и мире
Песков: меры по недопущению распространения коронавируса в РФ были приняты заранее
13:32 В стране и мире
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых
13:17 В стране и мире
Песков рассказал о реакции Кремля на участие делегации США в праздновании 75-летия Победы
12:49 В стране и мире
Видео
В Москве установили новый памятник маршалу Жукову
12:47 В стране и мире
ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Кукушечка поехала»: прибывшие из-за рубежа красноярцы устроили штурм в аэропорту
Названы возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.