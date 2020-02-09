В Мытищах открыли памятник генералу-полковнику Юрию Соловьеву

8 февраля 2020 года в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище прошла церемония открытия памятника советскому и российскому военачальнику, генерал-полковнику Юрию Соловьеву, который скончался ровно год назад.

В церемонии приняли участие более ста ветеранов, военнослужащих и гостей. В их числе был и командующий объединением противовоздушной и противоракетной обороны генерал-лейтенант Андрей Демин.

Гости, выступавшие на митинге, выразили слова скорби вдове Татьяне Соловьевой, а также упомянули о вкладе Юрия Васильевича в становление и развитие системы противовоздушной и воздушно-космической обороны. В церемонии также принимали участие рота почетного караула и военный оркестр. После возложения цветов памятник был освящен.

Юрий Соловьев родился 11 мая 1948 года в городе Сретенске Читинской области. Внес весомый вклад в становление и развитие системы противовоздушной и воздушно-космической обороны столичного региона и страны в целом. В запасе работал помощником генерального директора ПАО «НПО „Алмаз“ имени академика А. А. Расплетина». 10 января 2001 года признан Заслуженным военным специалистом Российской Федерации.