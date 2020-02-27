ЦПВС: Турция использует боевые беспилотники и артиллерию для поддержки боевиков в Идлибе

Турция продолжает поддерживать незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации в нарушение сочинских договоренностей. Такое заявление сделали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В нарушение сочинских договоренностей в Идлибской зоне деэскалации турецкая сторона продолжает поддержку действий незаконных вооруженных формирований огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации для ударов по подразделениям сирийских вооруженных сил», - проинформировали российские военнослужащие.

В ЦПВС также сообщили, что 25 февраля 2020 года в 8 часов 15 минут многоцелевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Турции «Анка» в ударном снаряжении вошел в воздушное пространство Сирии, нарушив государственную границу. В 8 часов 50 минут при подготовке к нанесению удара по позициям правительственных войск в районе Маарзаф дежурными силами ПВО ВС САР дрон был уничтожен.