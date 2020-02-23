Берцы вместо каблуков: девушки из «Молодежки ОНФ» поздравили военных с 23 февраля

В рамках Всероссийской акции «В армию на денек» команда «Молодежки ОНФ» в регионах РФ поздравила военных с Днем защитника Отечества. В этом году праздничную программу для военнослужащих провели представительницы прекрасного пола. Акция продлится до 26 февраля.

Как рассказал член Центрального штаба ОНФ, замруководителя исполкома Народного фронта, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, за два года существования акции военные части посетили уже свыше 10 тысяч молодых людей в 73 регионах.

«Отличительной чертой этого года стало то, что в мероприятии принимают участие только девушки. Студенткам предстоит окунуться в атмосферу воинской службы и прожить один день по установленному в армии распорядку», - отметил он.

Двадцать третьего февраля женская часть команды «Молодежка ОНФ» посетила 1-й мотострелковый полк Таманской дивизии (в/ч 31135), а также полигон Алабино в Подмосковье.

Девушки привезли военнослужащим пироги и поздравили с профессиональным праздником. Военные, в свою очередь, провели экскурсию по части, научили собирать автомат Калашникова, а также устроили соревнование по заправке кровати на время.

Всероссийскую акцию «В армию на денек» участники команды «Молодежка ОНФ» впервые организовали в 2018 году. За это время молодые люди посетили войсковые части Росгвардии, артиллерийские войска, ВДВ, ВКС России, мотострелковые войска, радиотехнические войска, ВВС, ВМФ, ВМС, танковые войска и войска ПВО.

Общественное движение «Общероссийский народный фронт» было создано в мае 2011 года по инициативе Владимира Путина, оно объединяет активных и неравнодушных жителей государства. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений президента, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных денежных средств, вопросы защиты прав граждан и повышения качества жизни.