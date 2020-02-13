Погружение в реальность: бойцы Кантемировской дивизии сдают нормативы на тренажерах

Более тысячи военнослужащих Кантемировской танковой дивизии сдают нормативы на уникальных тренажерах.

Тренажеры в точности имитируют управление бронетехникой, а технологии виртуальной реальности помогают почувствовать себя на огневом рубеже.

Полученные навыки мотострелки используют на реальном полигоне. После тренажера экипажи БМП значительно быстрее проходят зачетную дистанцию.

В июне Кантемировской дивизии исполнилось 77 лет. Свое имя она получила в 1942 году за освобождение одноименной деревни в Воронежской области. В годы Великой Отечественной войны танковое соединение отличилось во время боев за Украину, Польшу и Чехословакию. Участвовало в миротворческих операциях в Южной Осетии, Косово и на Северном Кавказе.