Погружение в реальность: бойцы Кантемировской дивизии сдают нормативы на тренажерах
Тренажеры в точности имитируют управление бронетехникой, а технологии виртуальной реальности помогают почувствовать себя на огневом рубеже.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Более тысячи военнослужащих Кантемировской танковой дивизии сдают нормативы на уникальных тренажерах.
Тренажеры в точности имитируют управление бронетехникой, а технологии виртуальной реальности помогают почувствовать себя на огневом рубеже.
Полученные навыки мотострелки используют на реальном полигоне. После тренажера экипажи БМП значительно быстрее проходят зачетную дистанцию.
В июне Кантемировской дивизии исполнилось 77 лет. Свое имя она получила в 1942 году за освобождение одноименной деревни в Воронежской области. В годы Великой Отечественной войны танковое соединение отличилось во время боев за Украину, Польшу и Чехословакию. Участвовало в миротворческих операциях в Южной Осетии, Косово и на Северном Кавказе.