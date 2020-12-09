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Морпехи Каспийской флотилии возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Ильяшенко в Каспийске

Андрей Аркадьев
13:00 09.12.2020
В День Героев Отечества военнослужащие Каспийской флотилии чествуют всех героев, в разное время удостоенных высших военных наград.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Каспийске сержанты и солдаты полка морской пехоты Каспийской флотилии почтили память Героя Советского Союза Ильяшенко Георгия Даниловича. Морпехи возложили венки и живые цветы к памятнику под звуки военного оркестра флотилии и оружейные залпы почетного караула. Затем военнослужащие почтили память Героев Отечества минутой молчания.

Ильяшенко - участник Советско-японской войны 1945 года, летчик 4-го минно-торпедного авиационного полка 2-й минно-торпедной дивизии Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота. В составе звена потопил два транспорта. В последнем вылете торпедировал цель и посадил горящий самолет на воду. Звание Героя Советского Союза присвоено 14 сентября 1945 года.

Ильяшенко считался погибшим, к званию Героя Советского Союза был представлен посмертно. Оказалось, что при последнем налете на порт врага его самолет был сбит и загорелся, но летчик не свернул с боевого курса и с дистанции пяти-шести кабельтов сбросил торпеду на цель, а горящий самолет посадил на воду. Ему удалось выброситься из кабины и на спасательной шлюпке добраться до берега. Был схвачен в плен и освобожден после капитуляции Японии.

В торжественных мероприятиях, проводимых во всех городах республики, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и Вооруженных сил, представители общественных организаций и юнармейцы, офицеры воинских частей, соединений, а также командование Каспийской флотилии.

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