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Герой РФ рассказал, что ВСУ не успевают строить оборонительные рубежи

Гвардии подполковник, Герой России Владимир Тесло рассказал, что у противника сейчас прорвана оборона, ему сложно сопротивляться нашим бойцам.
2024-12-09 12:41:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие захватили пять украинских опорных пунктов благодаря действиям военнослужащего группировки войск «Центр» гвардии подполковника, Героя России Владимира Тесло. Об этом сообщили в Минобороны России ко Дню Героев Отечества.

В ходе боев с июля по ноябрь 2023 года штурмовые группы под командованием командира мотострелковой роты Владимира Тесло начали наступление на лесной массив, который был тактически важным плацдармом для последующего наступления. В бою, длившемся более двух часов, штурмовики зацепились за лесополосу и окраины лесного массива. Как сообщает российское оборонное ведомство, наши бойцы захватили пять опорных пунктов ВСУ. Противник понес потери в живой силе. Как уточняет Минобороны, враг потерял до 50 человек. Еще восьмерых удалось пленить.

В ноября прошлого года офицер руководил наступлением мотострелковой роты штурмового отряда. Было захвачено два украинских опорника, два человека с украинской стороны сдались. Тесло получил задачу взять хорошо укрепленный опорный пункт с пулеметными точками. Опорник удалось захватить, бились за него пять часов.

«Старшина Дорофеев первый заходил в эту лесополосу и противник проморгал его, вот они зашли. Так получилось, что порядка 10 человек уже зашли в эти траншеи, и началась зачистка. И потом наращивали, пленили порядка шести человек. В первом блиндаже. И все, и дальше пошло попроще. Сейчас уже попроще стало. В плане, что оборона у противника прорвана. Не успевает он закапываться, строить оборонительные рубежи», - признался Тесло.

Также в Минобороны РФ рассказали о подвиге Героя России Аркадия Дорофеева. В ведомстве отметили, что в одном из боев под командованием гвардии младшего лейтенанта, командира взвода ликвидировали шесть военнослужащих ВСУ.

Ранее командир взвода БПЛА Максим Поташев с позывным Задира в бою год назад узнал, что стал Героем России. О том, как на награждение военнослужащего вызвали в Кремль, он рассказал нашему корреспонденту Павлу Кольцову.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Герой России #СВО
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