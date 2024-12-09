Герой РФ рассказал, что ВСУ не успевают строить оборонительные рубежи

Российские военнослужащие захватили пять украинских опорных пунктов благодаря действиям военнослужащего группировки войск «Центр» гвардии подполковника, Героя России Владимира Тесло. Об этом сообщили в Минобороны России ко Дню Героев Отечества.

В ходе боев с июля по ноябрь 2023 года штурмовые группы под командованием командира мотострелковой роты Владимира Тесло начали наступление на лесной массив, который был тактически важным плацдармом для последующего наступления. В бою, длившемся более двух часов, штурмовики зацепились за лесополосу и окраины лесного массива. Как сообщает российское оборонное ведомство, наши бойцы захватили пять опорных пунктов ВСУ. Противник понес потери в живой силе. Как уточняет Минобороны, враг потерял до 50 человек. Еще восьмерых удалось пленить.

В ноября прошлого года офицер руководил наступлением мотострелковой роты штурмового отряда. Было захвачено два украинских опорника, два человека с украинской стороны сдались. Тесло получил задачу взять хорошо укрепленный опорный пункт с пулеметными точками. Опорник удалось захватить, бились за него пять часов.

«Старшина Дорофеев первый заходил в эту лесополосу и противник проморгал его, вот они зашли. Так получилось, что порядка 10 человек уже зашли в эти траншеи, и началась зачистка. И потом наращивали, пленили порядка шести человек. В первом блиндаже. И все, и дальше пошло попроще. Сейчас уже попроще стало. В плане, что оборона у противника прорвана. Не успевает он закапываться, строить оборонительные рубежи», - признался Тесло.

Также в Минобороны РФ рассказали о подвиге Героя России Аркадия Дорофеева. В ведомстве отметили, что в одном из боев под командованием гвардии младшего лейтенанта, командира взвода ликвидировали шесть военнослужащих ВСУ.

Ранее командир взвода БПЛА Максим Поташев с позывным Задира в бою год назад узнал, что стал Героем России. О том, как на награждение военнослужащего вызвали в Кремль, он рассказал нашему корреспонденту Павлу Кольцову.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.