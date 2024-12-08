Над Россией уничтожили 46 украинских беспилотников

Российские военнослужащие уничтожили 46 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что прошедшей ночью украинские боевики предприняли очередную попытку совершить теракт по объектам на территории России.

Уточняется, что 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 - над Курской. Еще шесть летательных аппаратов сбили в Воронежской, семь - над Ростовской, а также четыре уничтожили в районе Астраханской областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 6 декабря над Россией сбили 33 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.