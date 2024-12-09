Герой России заявил, что он такой же, как и другие участники СВО

Ко Дню Героев Отечества военнослужащие из состава группировки войск «Центр» рассказали о выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции.

Подразделение Аркадия Дорофеева штурмовало опорник ВСУ. Бой продолжался в течение часа, двое были ранены. Дорофеев перевязал их и продолжил атаковать. Тогда удалось захватить троих ценных пленных. Информация, полученная от них, позволила соединениям группировки войск «Центр» продвинутся вперед.

Атакуя другой опорный пункт, Аркадий Дорофеев был ранен сам, но продолжил вести свою штурмовую группу. Званием Героя России комвзвода гордится, но сразу говорит, это заслуга всех ребят.

«Гордость есть, но, как говорится, гордыни нет. Я так же работаю. Я так же работаю, выполняю задачи, обучаю личный состав. Ну, такое ощущение, что я такой герой. Я всегда говорю, приехал сюда, то уже мужчина. Выполнил задачи, то уже герой. Здесь многие достойны быть героями», - говорит Дорофеев.

Накануне праздника участники спецоперации побывали в музейно-храмовом комплексе вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот». Военнослужащие, в числе которых Герои России и кавалеры Орденов Мужества вместе с семьями осмотрели экспозиции «Дорога памяти». С помощью интерактивной системы поиска они нашли информацию о своих предках. Также защитники Отечества посетили Главный храм Вооруженных сил России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.