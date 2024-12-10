МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Штурмгруппы овладели опорником «врага» на полигоне под Ростовом

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания военнослужащие направляются в зону спецоперации.
2024-12-10 08:57:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В учебном центре Южного военного округа в Ростовской области проходит подготовка штурмовых подразделений, которые после окончания курса отправятся в зону проведения спецоперации. Как идут тренировки, показало на видео Министерство обороны РФ.

Военнослужащих обучают действовать в тактических группах (двойках, тройках), осуществлять штурм окопа, траншеи, укрепленного участка, опорного пункта противника. По очереди, прикрывая друг друга, учатся продвигаться вперед, а также производить контролируемый отход. В учебном центре создана уникальная учебно-материальная база, которая повторяет позиции противника: блиндажи, изгибы траншей, «лисьи норы», перекрытые щели.

На записи показаны тренировки на открытой местности, а также кадры, снятые со спины бойцов, атакующих противника в окопе. Обстановка на занятиях приближена к боевой, слышны выстрелы и взрывы боеприпасов.

Каждый элемент упражнений оттачивается до автоматизма. Подготовка штурмовых подразделений проводится с учетом опыта, полученного нашими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции, под руководством инструкторов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #полигон #МО РФ #штурмовые группы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 