Штурмгруппы овладели опорником «врага» на полигоне под Ростовом

В учебном центре Южного военного округа в Ростовской области проходит подготовка штурмовых подразделений, которые после окончания курса отправятся в зону проведения спецоперации. Как идут тренировки, показало на видео Министерство обороны РФ.

Военнослужащих обучают действовать в тактических группах (двойках, тройках), осуществлять штурм окопа, траншеи, укрепленного участка, опорного пункта противника. По очереди, прикрывая друг друга, учатся продвигаться вперед, а также производить контролируемый отход. В учебном центре создана уникальная учебно-материальная база, которая повторяет позиции противника: блиндажи, изгибы траншей, «лисьи норы», перекрытые щели.

На записи показаны тренировки на открытой местности, а также кадры, снятые со спины бойцов, атакующих противника в окопе. Обстановка на занятиях приближена к боевой, слышны выстрелы и взрывы боеприпасов.

Каждый элемент упражнений оттачивается до автоматизма. Подготовка штурмовых подразделений проводится с учетом опыта, полученного нашими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции, под руководством инструкторов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.