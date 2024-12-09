Пленный: те, кто не сдадутся ВС РФ, станут удобрением на курской земле

Военнослужащий ВСУ Игорь Снижко, сдавшийся в российский плен в приграничье Курской области, заявил, что те боевики, что не сдадутся российским войскам, в итоге станут удобрением на курской земле. Запись беседы предоставило Минобороны России.

«Нужно подумать своей головой, каждого дома ждут семьи, жены, дети. Ну а те, они остаются на Курской земле и станут удобрением», - сказал он.

В плен Снижко попал, пытаясь прорваться из окружения в районе Ольговского леса в Кореневском районе Курской области. Он вместе с другими боевиками находился в бронированном тягаче МТ-ЛБ, но прорыв кончился неудачей благодаря шквальному огню российских войск.

Игорь Снижко добавил, что что с ним обходились хорошо, дали попить, предложили закурить и даже дали куртку, увидев, что ему холодно.

Ранее пленный Максим Назаренко рассказал, что на Украине угрожали его семье за отказ воевать.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.