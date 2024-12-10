«Гиацинт» поразил пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра

Расчет буксируемого орудия «Гиацинт-Б» морской пехоты из состава группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины на Каховском направлении. Видеоролик с действиями российских артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

В ходе полета над правым берегом Днепра оператор дрона выявил пункт управления БПЛА в заброшенном доме. Выявленные данные передали артиллеристам.

На записи показано, как расчет делает необходимые вычисления и ведет огонь. Орудие тщательно замаскировано, расположено в лесу среди деревьев. Сверху установлен навес из бревен, накрытый маскировочной сетью. Стреляющий стоит позади на безопасном расстоянии и резким движением руки дергает веревку, приводя в действие спусковой механизм, после чего звучит выстрел.

Кадры боевой работы показаны с разных ракурсов. Также камера беспилотника зафиксировала результаты ударов по целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.