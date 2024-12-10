«Грады» уничтожили скопление ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» на Краснолиманском направлении спецоперации уничтожили скопление живой силы противника. Корректируют огонь и прикрывают от возможных ударов со стороны неприятеля операторы дронов.

Камера беспилотника фиксирует, как в 20 километрах накрывается квадрат, из которого работали расчеты БПЛА противника. Ударные дроны - основная сила украинских боевиков. Наши артиллеристы обязательно работают под прикрытием антиндроновых ружей.

«Работаем часто, интенсивно. Выезжаем по несколько раз в день. Бывает и ночью выезжаем по шесть-семь раз», - рассказал водитель БМ-21 «Град» с позывным Рома.

Водитель «Града» говорит, что в жизни ничего особо не поменялось. Он и дома работал водителем. Там возил бригаду, здесь расчет. Разве что климат другой. Сам с Сахалина и скучает по морозной зиме, но здесь и сейчас Рома на своем месте. На СВО пришел добровольцем.

«Сам служил срочную 20 лет назад. Смотрел, что творят националисты. Патриотизм - обязательно, я воспитан в Советском Союзе, меня так воспитали», - признался Рома.

Доброволец с позывным Живой рассказывает про стремительный карьерный рост. Пришел рядовым - полгода спустя уже командир боевой машины. Передает опыт пополнению.

«Сначала они ездят с нами, смотрят. Потом даем им возможность самим попробовать, контролируем их. Дальше они первые шаги делают в плане наводчика и даже командира боевых машин», - отметил командир БМ-2 «Град» с позывным Живой.

Команда к бою, расчет запрыгивает едва ли не на ходу. В посадках Серебрянского лесничества обнаружено скопление живой силы противника. Развернуться в боевое положение и навестись - минутное дело. Дюжина осколочно-фугасных боеприпасов - по площади поражения равно четырем гектарам. Даже не полного боекомплекта реактивной системы хватает, чтобы за один выезд уничтожить сразу несколько целей.

«С одной огневой по двум целям отрабатывали. Главное вникнуть, не переживать, все спокойно. Навелся, выстрел, все», - сказал наводчик БМ-21 «Град» с позывным Турист.

По словам бойцов 25-ой армии «Западной» группировки, активность противника на Краснолиманском направлении заметно снизилась. Немногочисленные попытки врага контратаковать оперативно пресекаются, в том числе и реактивной артиллерией. В тоже время обеспечивается мощная огневая поддержка продвижению вперед наших штурмовых подразделений.