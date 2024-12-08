Российские FPV-дроны разгромили склад боеприпасов ВСУ у Шийковки

Российские войска ударили FPV-дронами по блиндажу и складу с боеприпасами ВСУ у населенного пункта Шийковка. Кадрами объективного контроля поделилось Министерство обороны России.

На видео можно заметить, как российские дроны залетают прямо в укрытие противника. Сразу после этого происходит взрыв.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как FPV-дроны уничтожили украинский пункт управления беспилотниками. Удар наносился в районе населенного пункта Новоочеретоватое. Военнослужащие использовали два беспилотника, чтобы разгромить пункт управления противника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.