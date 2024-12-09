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Оператор FPV-дрона уничтожил миномет боевиков ВСУ в Харьковской области

На видео можно разглядеть, как прямое попадание по позиции украинского расчета вызывает пожар.
2024-12-09 16:23:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского минометного расчета военнослужащими группировки войск «Север» в Харьковской области.

Замаскированная позиция вражеского 120-миллиметрового миномета была обнаружена в ходе разведывательных мероприятий. Подтвердив координаты, военнослужащие приняли решение привлечь к делу операторов беспилотников. 

Оператор FPV-дрона добился прямого попадания по неприятелю. Средствам объективного контроля удалось зафиксировать прямое попадание по вражеской позиции, а также последовавший пожар. 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы сожгли технику украинских боевиков на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #миномет #беспилотники #Харьковская область #FPV-дрон
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