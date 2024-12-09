Оператор FPV-дрона уничтожил миномет боевиков ВСУ в Харьковской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского минометного расчета военнослужащими группировки войск «Север» в Харьковской области.

Замаскированная позиция вражеского 120-миллиметрового миномета была обнаружена в ходе разведывательных мероприятий. Подтвердив координаты, военнослужащие приняли решение привлечь к делу операторов беспилотников.

Оператор FPV-дрона добился прямого попадания по неприятелю. Средствам объективного контроля удалось зафиксировать прямое попадание по вражеской позиции, а также последовавший пожар.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы сожгли технику украинских боевиков на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.