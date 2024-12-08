МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российская армия освободила Благодатное в ДНР

Населенный пункт был освобожден в результате успешного наступления подразделений группировки «Восток».
2024-12-08 12:10:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Освобождение провели подразделения группировки войск «Восток» в ходе успешных наступательных действий. Также сообщается о нанесении поражения трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь. Две контратаки врага успешно отражены.

Потери противника за сутки составили: до 190 боевиков, две самоходные артиллерийские установки «Акация». Также поражена техника американского производства - две боевые бронированные машины MaxxPro и одна самоходная артиллерийская установка Paladin. Уничтожен вражеский склад горючего.

Ранее в Донецкой Народной Республике был освобожден населенный пункт Берестки. Операцию провела группировка «Центр» в ходе продвижения в глубину обороны противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #освобождение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 