Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Освобождение провели подразделения группировки войск «Восток» в ходе успешных наступательных действий. Также сообщается о нанесении поражения трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь. Две контратаки врага успешно отражены.

Потери противника за сутки составили: до 190 боевиков, две самоходные артиллерийские установки «Акация». Также поражена техника американского производства - две боевые бронированные машины MaxxPro и одна самоходная артиллерийская установка Paladin. Уничтожен вражеский склад горючего.

Ранее в Донецкой Народной Республике был освобожден населенный пункт Берестки. Операцию провела группировка «Центр» в ходе продвижения в глубину обороны противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.