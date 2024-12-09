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Расчеты Д-30 морской пехоты уничтожили позиции ВСУ в Курской области

Артиллерия работает в любое время суток и в любую погоду, отметили в МО РФ. Для этого расчеты имеют ночные прицельные приспособления.
2024-12-09 11:58:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских огневых позиций в Курской области. Их разнесли на куски расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 морской пехоты Каспийской флотилии из состава группировки войск «Север».

Российское оборонное ведомство уточнило, что батарея гаубиц Д-30 уничтожила не только замаскированные позиции неприятеля, но и его бронетехнику. 

«Проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки», - говорится в сообщении.

Отмечено, что артиллерия работает круглосуточно в связи с разведывательными подразделениями, использующими беспилотные летательные аппараты. Для боевой работы в темное время суток расчеты имеют ночные прицельные приспособления. 

Ранее сообщалось, что российская САУ «Мста-С» накрыла украинскую гаубицу американского производства М777 вместе с боеприпасами и расчетом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #морская пехота #Курская область #д-30 #приграничье
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