Расчеты Д-30 морской пехоты уничтожили позиции ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских огневых позиций в Курской области. Их разнесли на куски расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 морской пехоты Каспийской флотилии из состава группировки войск «Север».

Российское оборонное ведомство уточнило, что батарея гаубиц Д-30 уничтожила не только замаскированные позиции неприятеля, но и его бронетехнику.

«Проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки», - говорится в сообщении.

Отмечено, что артиллерия работает круглосуточно в связи с разведывательными подразделениями, использующими беспилотные летательные аппараты. Для боевой работы в темное время суток расчеты имеют ночные прицельные приспособления.

Ранее сообщалось, что российская САУ «Мста-С» накрыла украинскую гаубицу американского производства М777 вместе с боеприпасами и расчетом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.