ВСУ заминировали колодцы перед отступлением из Селидово

Украинские боевики, отступая из Селидово, заминировали колодцы и подходы к скважинам в населенном пункте, сообщает Министерство обороны России.

«Подтвержден факт того, что военнослужащие ВСУ, в целях нанесения большего ущерба мирному населению города, перед отступлением минировали колодцы и подходы к скважинам с водой», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Киевские формирования отброшены на значительное расстояние, однако продолжают дистанционно минировать дороги и подъездные пути, по ночам сбрасывая с дронов мины на город, отметили в МО РФ.

Минобороны продемонстрировало на видео работу инженерных подразделений группировки войск «Центр», которые расчищают Селидово от взрывоопасных предметов. На кадрах видно, как специалисты осматривают территорию.

Для обследования местности и поиска взрывных устройств военнослужащие используют миноискатели. Боеприпасы вывозят в специально отведенные места и подрывают. Те неразорвавшиеся взрывоопасные предметы, которые могут детонировать в любой момент и к перевозке запрещены, уничтожаются на месте.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.