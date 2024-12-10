МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ заминировали колодцы перед отступлением из Селидово

Инженеры группировки войск «Центр» разминируют освобожденный населенный пункт от взрывоопасных предметов, заявили в МО РФ.
2024-12-10 10:55:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинские боевики, отступая из Селидово, заминировали колодцы и подходы к скважинам в населенном пункте, сообщает Министерство обороны России.

«Подтвержден факт того, что военнослужащие ВСУ, в целях нанесения большего ущерба мирному населению города, перед отступлением минировали колодцы и подходы к скважинам с водой», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Киевские формирования отброшены на значительное расстояние, однако продолжают дистанционно минировать дороги и подъездные пути, по ночам сбрасывая с дронов мины на город, отметили в МО РФ.

Минобороны продемонстрировало на видео работу инженерных подразделений группировки войск «Центр», которые расчищают Селидово от взрывоопасных предметов. На кадрах видно, как специалисты осматривают территорию.

Для обследования местности и поиска взрывных устройств военнослужащие используют миноискатели. Боеприпасы вывозят в специально отведенные места и подрывают. Те неразорвавшиеся взрывоопасные предметы, которые могут детонировать в любой момент и к перевозке запрещены, уничтожаются на месте.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #разминирование #Военные инженеры #Донбасс #Селидово
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 