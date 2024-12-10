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Штурмовиков с помощью БПЛА начали снабжать едой в реторт-пакетах

Пища в пакетах может храниться около года.
2024-12-10 06:57:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной операции военнослужащие тыловых подразделений российской группировки войск «Запад» организовали приготовление и доставку пищи штурмовым отрядам на передовую при помощи беспилотников. Еду упаковывают в специальные четырехслойные реторт-пакеты.

Отмечается, что приготовление готовой пищи не требует дополнительного расхода продуктов. Еда в пакетах может храниться около года. Упаковка выдерживается падение с высоты в несколько метров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«Перец фаршированный, тефтели, макароны по-флотски, говядина с перловой крупой, голубцы, говядина с гречневой крупой, горохом. В принципе можно готовить и рыбные изделия с любой крупой, картофелем. Абсолютно все что есть», - рассказал повар с позывным Кулинар.

В МО РФ отметили, что каждое блюдо прошло испытание, в котором участвовали в бойцы штурмовых подразделений. Они вносили свои пожелания в изготовление пайков.

Ранее в военном ведомстве рассказали о том, что российские десантники в Херсонской области оборудовали защищенный подземный комплекс. В нем бойцы  могут отдохнуть, связаться с родственниками, поесть, а также привести в порядок форму и технику.

Защищенный объект вмещает в себя до батальона. В комплексе имеется кухня с пекарней, столовая, баннопрачечный комплекс, комната досуга и жилые помещения с аварийными запасными выходами. Во многих комнатах имеются телевизоры.

#армия #Минобороны России #бпла #еда #МО РФ #пища #реторт-пакеты
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