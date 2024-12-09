В зоне СВО оборудовали полигон для тренировок штурмовиков на мотоциклах

Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток» тренируются в захвате вражеских опорных пунктов на мотоциклах и квадроциклах. Для отработки действий была построена специальная трасса.

«Мы приняли решение подготовить в одном из тыловых районов мототрассу. Протяженность ее составляет один километр, обустроены восемь препятствий. Это минное поле, различные подъемы и спуски. Также оборудована огневая точка. Бойцы заезжают в блиндаж, из него ведут огонь по мишеням, после чего убывают для дальнейшего прохождения трассы», - рассказал начальник боевой подготовки мотострелкового соединения с позывным Физрук.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на участках трассы применяются имитация разрывов артиллерийских снарядов, работа вражеских FPV-дронов, а также минные поля.

Подобные регулярные тренировки вырабатывают у военнослужащих реакцию и умение управлять мотоциклом или квадроциклом в экстремальных условиях, что в дальнейшем поможет им во время выполнения боевых задач на передовой.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.