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В зоне СВО оборудовали полигон для тренировок штурмовиков на мотоциклах

Военнослужащие тренируются на специальной трассе, на которой оборудовано восемь препятствий, включая минные поля и огневые рубежи.
2024-12-09 08:34:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток» тренируются в захвате вражеских опорных пунктов на мотоциклах и квадроциклах. Для отработки действий была построена специальная трасса.

«Мы приняли решение подготовить в одном из тыловых районов мототрассу. Протяженность ее составляет один километр, обустроены восемь препятствий. Это минное поле, различные подъемы и спуски. Также оборудована огневая точка. Бойцы заезжают в блиндаж, из него ведут огонь по мишеням, после чего убывают для дальнейшего прохождения трассы», - рассказал начальник боевой подготовки мотострелкового соединения с позывным Физрук.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на участках трассы применяются имитация разрывов артиллерийских снарядов, работа вражеских FPV-дронов, а также минные поля.

Подобные регулярные тренировки вырабатывают у военнослужащих реакцию и умение управлять мотоциклом или квадроциклом в экстремальных условиях, что в дальнейшем поможет им во время выполнения боевых задач на передовой.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #мотоциклы #штурмовики #полоса препятствий #СВО
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