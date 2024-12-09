Участники СВО накануне Дня Героев Отечества посетили парк «Патриот»

Накануне Дня Героев Отечества участники специальной операции посетили музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Военнослужащие, среди которых Герои Российской Федерации, кавалеры орденов Мужества и удостоенные других государственных наград, прибыли в столицу с передовой. Они вместе с родными и близкими ознакомились с экспозициями музейного комплекса «Дорога памяти».

В течении полутора часов в сопровождении опытных экскурсоводов военнослужащие изучили представленные экспонаты. Также они нашли информацию о своих предках с помощью интерактивной системы поиска.

Кроме того, защитники Отечества посетили Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, сегодня в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца состоится церемония награждения Героев России. Российский президент Владимир Путин лично вручит медали «Золотая звезда».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.