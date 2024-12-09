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Дроноводы ВС РФ сожгли технику боевиков на Красноармейском направлении

Точными сбросами боеприпасов операторы дронов сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации.
2024-12-09 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации.

На счету дроноводов не только бронемашины ВСУ, но и склады с боеприпасами, наблюдательные пункты боевиков вблизи линии боевого соприкосновения.

Своими профессиональными действиями бойцы поддерживают наступление штурмовиков, срывают ротации и попытки боевиков киевского режима контратаковать.

Сбросом боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, а также применяя ударные FPV-дроны разведчики группировки своевременно уничтожают все выявленные вражеские цели.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #FPV-дрон #красноармейское направление
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