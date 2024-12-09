Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации.

На счету дроноводов не только бронемашины ВСУ, но и склады с боеприпасами, наблюдательные пункты боевиков вблизи линии боевого соприкосновения.

Своими профессиональными действиями бойцы поддерживают наступление штурмовиков, срывают ротации и попытки боевиков киевского режима контратаковать.

Сбросом боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, а также применяя ударные FPV-дроны разведчики группировки своевременно уничтожают все выявленные вражеские цели.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.