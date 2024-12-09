Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения по инфраструктуре военных аэродромов Украины.

Кроме этого, удалось поразить украинские железнодорожные объекты, которые обеспечивают доставку для ВСУ западной военной техники. Были поражены и места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

Также российское оборонное ведомство заявило о том, что ВС РФ поразили неприятельский склад горючего. И, помимо того, скопления живой силы и военной техники врага в 147 районах.

Ранее пленный украинец заявил Игорь Снижко заявил, что те, кто не сдадутся российским войскам, станут удобрением на курской земле.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.