МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Также были поражены места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов противника.
2024-12-09 12:06:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения по инфраструктуре военных аэродромов Украины. 

Кроме этого, удалось поразить украинские железнодорожные объекты, которые обеспечивают доставку для ВСУ западной военной техники. Были поражены и места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. 

Также российское оборонное ведомство заявило о том, что ВС РФ поразили неприятельский склад горючего. И, помимо того, скопления живой силы и военной техники врага в 147 районах. 

Ранее пленный украинец заявил Игорь Снижко заявил, что те, кто не сдадутся российским войскам, станут удобрением на курской земле.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Украина #инфраструктура #зона СВО #Военные аэродромы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 