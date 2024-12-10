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В ЮВО отметили рост числа желающих заключить контракт с Минобороны

Подписывают контракт как те, кто уже имеет опыт военной службы, так и те, кто в первый раз вступает на этот путь.
2024-12-10 09:57:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны

В Ростовской области число желающих заключить контракт с Минобороны России растет с каждым днем, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Время идет, конфликт продолжается, и граждане видят и понимают, что необходимо приложить свои усилия, внести свою роль в события, которые сейчас происходят, - объясняет инструктор пункта отбора на военную службу по контракту сержант Эдуард Трегубов.

Пункт отбора ежедневно принимает кандидатов. Будущих защитников Отчизны информируют об условиях контракта, разъясняют, какие социальные гарантии полагаются, доводят до них права и обязанности.

Одного желания недостаточно, врачебная комиссия обязана провести проверку кандидатов. Будущие бойцы проходят медосвидетельствование и профессионально-психологический отбор. При определении места службы учитываются пожелания добровольца.

Документы оформляются в течение пары дней. Заключают контракт как люди с опытом службы, так и без него. После подписания контракта будущие бойцы направляются в учебные центры, где проходят курс подготовки.

Ранее сообщалось, что Минобороны подготовило более 300 тысяч контрактников для участия в спецоперации на Украине. Такие данные в статье для газеты «Красная звезда» озвучил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #контракт
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