Саперы «Южной» группировки войск обнаружили множество боеприпасов стран НАТО при разминировании территорий в Донецкой народной республике. С такими «сюрпризами» саперы подразделения отдельной артиллерийской бригады сталкиваются постоянно.

Территория очищается, чтобы обеспечить безопасное и быстрое продвижение военной техники вперед. Бойцы говорят, что боевики ВСУ активно применяют магнитные мины западного производства. Они запрещены по всему миру, но исправно поставляются киевскому режиму.

«В кустах у нас находится запрещенная французская магнитная мина. В данный момент она обезврежена. От любого металла на расстоянии до двух метров она срабатывает. Будь то саперная лопатка, автомат или проезд техники. Если сапер ищет ее при помощи металлоискателя, она также определять излучение и взрывается. Несмотря на то, что эта мина запрещена Женевской конвенцией, которую Франция подписала, она производится и поставляется на вооружение», - рассказал командир артиллерийского дивизиона с позывным Охота.

Используя такое оружие, Киев пытается замедлить стремительное продвижение российских войск вдоль всей линии боевого соприкосновения. Между тем, минирование ВСУ обширных территорий имеет гуманитарные последствия, которые могут растянуться на десятилетия.

Эти последствия совсем не заботят западных кураторов Украины. Ранее уходящий со своего поста президент США Джо Байден одобрил передачу ВСУ противопехотных мин.

Украинская сторона якобы пообещала Байдену не применять мины в густонаселенных районах, чтобы исключить гибель мирных граждан. Но как показывает практика, киевский режим не отличается избирательностью в деле минирования территорий.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.