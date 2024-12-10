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Расчеты «Градов» уничтожили военную технику ВСУ в курском приграничье

Реактивные системы залпового огня работают в тесной связке с операторами беспилотных летательных аппаратов.
2024-12-10 11:14:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерия бьет украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Так, расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции неприятеля вместе с его живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. 

Российское оборонное ведомство уточняет, что артиллерийские расчеты работают в тесном взаимодействии с передовыми разведывательными группами и операторами беспилотников. Это позволяет наносить точные удары. 

Отмечено, что целями чаще всего становятся места сосредоточения боевиков и техники, опорные пункты, наблюдательные посты и маршруты передвижения неприятельской военной техники. 

Также в МО РФ добавили, что в силу необходимости быстро реагировать и создавать максимальную концентрацию артиллерийского огня расчеты «Градов» дежурят круглосуточно.

Ранее сообщалось, что российские «Грады» уничтожили скопление боевиков ВСУ в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #Курская область #РСЗО #Град
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