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Экипажи Т-72 «перекопали» укрепленный пункт ВСУ в Запорожской области

Укрытие боевиков на Ореховском направлении удалось разбить несколькими залпами, после чего националисты попытались бежать, но были уничтожены.
2024-12-10 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3 новороссийских десантников уничтожили укрепленный наблюдательный пункт украинских националистов на Ореховском направлении спецоперации в Запорожской области.

Танкисты работают вблизи линии боевого соприкосновения и оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям, нанося мощные удары по позициям ВСУ. Огонь корректируют с помощью БПЛА. Кроме того, операторы дронов фиксируют поражение целей. Танки ведут огонь прямой наводкой и с закрытых позиций. Уничтожается артиллерия, арсеналы боевиков, укрепленные пункты и живая сила националистов.

Во время очередного боевого выхода разведка обнаружила укрепленный наблюдательный пункт ВСУ в пяти километрах от линии боевого соприкосновения. В нем окопались украинские корректировщики и наблюдатели.

«Укрытие там было очень мощным. Первые два-три выстрела для танка были тяжелыми. Потом уже доложил корректировщик, что есть попадание, но блиндаж не пробит. Мы стали применять снаряды с задержкой. Замедленными выстрелами разбили укрепления, противник побежал. Мы начали добавлять навстречу им», - рассказал командир танкового взвода с позывным Ровный.

После скоротечного боя под завалами наблюдательного пункта были найдены тела боевиков, не успевших скрыться. Наши бойцы, выполнив задачу, оперативно покинули огневую позицию.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Т-72 #танк #Ореховское направление
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