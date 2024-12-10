Экипажи Т-72 «перекопали» укрепленный пункт ВСУ в Запорожской области

Экипажи танков Т-72Б3 новороссийских десантников уничтожили укрепленный наблюдательный пункт украинских националистов на Ореховском направлении спецоперации в Запорожской области.

Танкисты работают вблизи линии боевого соприкосновения и оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям, нанося мощные удары по позициям ВСУ. Огонь корректируют с помощью БПЛА. Кроме того, операторы дронов фиксируют поражение целей. Танки ведут огонь прямой наводкой и с закрытых позиций. Уничтожается артиллерия, арсеналы боевиков, укрепленные пункты и живая сила националистов.

Во время очередного боевого выхода разведка обнаружила укрепленный наблюдательный пункт ВСУ в пяти километрах от линии боевого соприкосновения. В нем окопались украинские корректировщики и наблюдатели.

«Укрытие там было очень мощным. Первые два-три выстрела для танка были тяжелыми. Потом уже доложил корректировщик, что есть попадание, но блиндаж не пробит. Мы стали применять снаряды с задержкой. Замедленными выстрелами разбили укрепления, противник побежал. Мы начали добавлять навстречу им», - рассказал командир танкового взвода с позывным Ровный.

После скоротечного боя под завалами наблюдательного пункта были найдены тела боевиков, не успевших скрыться. Наши бойцы, выполнив задачу, оперативно покинули огневую позицию.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.