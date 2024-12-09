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Экипаж Су-34 обрушил авиабомбы на боевиков ВСУ в Курской области

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
2024-12-09 16:37:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции на цели в Курской области. Об этом сообщает и демонстрирует кадры вылетов Минобороны России.

В описании к видео сказано, что удар наносился по украинским боевикам, а также по бронированной и автомобильной военной технике противника. После того как разведка подтвердила, что цели уничтожены, экипаж вернулся на аэродром.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», - говорится в сообщении.

Благодаря УМПК на бомбе раскрываются крылья и она планирует к цели. Боеприпас разрушает объекты даже без прямого попадания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #су-34 #ВСУ #МО РФ #СВО
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