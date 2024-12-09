Путин: на стороне России правда, сила оружия и сила духа

Россию никому не удастся сломить и покорить, ведь на ее стороне и правда сила духа и оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали «Золотая звезда».

«Всех наших Героев объединяет верность долгу - военному, гражданскому, человеческому долгу перед Отечеством и высокая, беззаветная любовь к Родине. Гордимся каждым из них, теми, кто жил задолго до нас и нашими современниками, гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне СВО», - сказал российский лидер в обращении к Героям России.

Решимость бойцов спецоперации не оставляет сомнений, что Россию не удастся никому сломить, подчеркнул Путин.

На торжественное мероприятие в день Героев Отечества в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.