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Путин: на стороне России правда, сила оружия и сила духа

Решимость бойцов СВО не оставляет сомнений, что Россию не удастся никому сломить, подчеркнул Путин.
Ирина Егорова 2024-12-09 13:30:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россию никому не удастся сломить и покорить, ведь на ее стороне и правда сила духа и оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали «Золотая звезда».

«Всех наших Героев объединяет верность долгу - военному, гражданскому, человеческому долгу перед Отечеством и высокая, беззаветная любовь к Родине. Гордимся каждым из них, теми, кто жил задолго до нас и нашими современниками, гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне СВО», - сказал российский лидер в обращении к Героям России.

Решимость бойцов спецоперации не оставляет сомнений, что Россию не удастся никому сломить, подчеркнул Путин.

На торжественное мероприятие в день Героев Отечества в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. 

#армия #Путин #спецоперация #Президент #отечество #Герой СВО
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