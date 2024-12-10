МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы батальона «Струна» устроили тренировки на полигоне для страйкбола

Занятия на полигоне в условиях максимально приближенных к боевым позволяют бойцам отработать командные действия при захвате опорных пунктов ВСУ.
Игорь Лапик 2024-12-10 03:13:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Под Красноармейском наши воины в перерыве между штурмами находят время, чтобы поиграть в страйкбол. Приводы - точные копии реальных автоматов Калашникова, только стреляют пластиковыми шариками. В остальном, захват условного опорного пункта ВСУ ничем не отличается от реального боя. За совсем недетской игрой бойцов батальона 35-ой бригады пристально следит командир, Герой России Егор Захаров. За плечами молодого, 30-тилетнего майора опыт, которому позавидуют многие старшие офицеры.

Несмотря на то, что работа ведется с использованием страйкбольного вооружения, создается ощущение полной реальности происходящего. Вокруг дым, в небе летают дроны. Таким образом, бойцы отрабатывают все навыки, необходимые для ведения боя в окопах и максимум что грозит - синяк от страйкбольного шарика.

Руководит тренировочным штурмом Герой России Егор Захаров. Крепкий сибиряк, мастер спорта по лыжным гонкам. Выносливость и закалка помогли ему и его подразделению отличиться при освобождении Авдеевки и других населенных пунктов. Это он поднимал флаг на крыше дома в освобожденном Очеретино. И далее боевым путем шел в сторону Селидово.

«Труднее всего было первые два-три дня в Авдеевке. Огневое воздействие с коптеров FPV. Выявляли, где противник находится. Наносили туда поражение с пулеметов, гранатометов, работали по зданиям, по окнам. После определенного времени Авдеевка была наша», - рассказал Герой России Егор Захаров.

Под руководством Героя России воюет слаженная команда. Парни молодые, но закаленные в боях. Давиду Вахи всего 20 лет, но он уже ветеран боев за Артемовск и другие населенные пункты. 

«Водяное, мы туда два раза заходили, там неприятная ситуация была. Мы дороги перепутали и вместо одного опорника все три забрали. Они сами удивились», - вспомнил командир отделения батальона «Струна» ЦВО Давид Вахи.

У Давида есть ранения. Боец шутит, что самое последнее под глазом от пластикового шарика. Страйкбол для них не ради забавы. Каждая игра, как реальный бой.

«Это тут ты можешь в страйкбол поиграть, а там уже реально осколки, пули, взрывы. Сохраниться и начать заново нельзя», - отметил Давид Вахи.

Командир, Герой России Егор Захаров в боевой подготовке всегда старается придумать что-то новое. Уровень бойцов, как в игре, растет с каждым днем. Подразделение идет вперед - на горизонте уже виден Покровск.

«У нас каждый человек при мнении. Командир рассматривает. Работаем командно, коллективно, считаем себя семьей, победа скоро будет за нами», - сказал командир батальона «Струна».

По словам Егора Захарова, все бойцы идут на передовую осознанно. Они понимают, что нужны Родине для защиты, чтобы остановить врага и в дальнейшем было только мирное небо над головой.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Страйкбол #красноармейское направление #Покровск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 