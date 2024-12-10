Бойцы батальона «Струна» устроили тренировки на полигоне для страйкбола

Под Красноармейском наши воины в перерыве между штурмами находят время, чтобы поиграть в страйкбол. Приводы - точные копии реальных автоматов Калашникова, только стреляют пластиковыми шариками. В остальном, захват условного опорного пункта ВСУ ничем не отличается от реального боя. За совсем недетской игрой бойцов батальона 35-ой бригады пристально следит командир, Герой России Егор Захаров. За плечами молодого, 30-тилетнего майора опыт, которому позавидуют многие старшие офицеры.

Несмотря на то, что работа ведется с использованием страйкбольного вооружения, создается ощущение полной реальности происходящего. Вокруг дым, в небе летают дроны. Таким образом, бойцы отрабатывают все навыки, необходимые для ведения боя в окопах и максимум что грозит - синяк от страйкбольного шарика.

Руководит тренировочным штурмом Герой России Егор Захаров. Крепкий сибиряк, мастер спорта по лыжным гонкам. Выносливость и закалка помогли ему и его подразделению отличиться при освобождении Авдеевки и других населенных пунктов. Это он поднимал флаг на крыше дома в освобожденном Очеретино. И далее боевым путем шел в сторону Селидово.

«Труднее всего было первые два-три дня в Авдеевке. Огневое воздействие с коптеров FPV. Выявляли, где противник находится. Наносили туда поражение с пулеметов, гранатометов, работали по зданиям, по окнам. После определенного времени Авдеевка была наша», - рассказал Герой России Егор Захаров.

Под руководством Героя России воюет слаженная команда. Парни молодые, но закаленные в боях. Давиду Вахи всего 20 лет, но он уже ветеран боев за Артемовск и другие населенные пункты.

«Водяное, мы туда два раза заходили, там неприятная ситуация была. Мы дороги перепутали и вместо одного опорника все три забрали. Они сами удивились», - вспомнил командир отделения батальона «Струна» ЦВО Давид Вахи.

У Давида есть ранения. Боец шутит, что самое последнее под глазом от пластикового шарика. Страйкбол для них не ради забавы. Каждая игра, как реальный бой.

«Это тут ты можешь в страйкбол поиграть, а там уже реально осколки, пули, взрывы. Сохраниться и начать заново нельзя», - отметил Давид Вахи.

Командир, Герой России Егор Захаров в боевой подготовке всегда старается придумать что-то новое. Уровень бойцов, как в игре, растет с каждым днем. Подразделение идет вперед - на горизонте уже виден Покровск.

«У нас каждый человек при мнении. Командир рассматривает. Работаем командно, коллективно, считаем себя семьей, победа скоро будет за нами», - сказал командир батальона «Струна».

По словам Егора Захарова, все бойцы идут на передовую осознанно. Они понимают, что нужны Родине для защиты, чтобы остановить врага и в дальнейшем было только мирное небо над головой.