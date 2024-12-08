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МО РФ: ВСУ потеряли более 400 боевиков в курском приграничье за сутки

Общее число потерь ВСУ в регионе почти достигла 40 тысяч человек.
2024-12-08 14:06:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские боевики на границе Курской области за сутки потеряли более 400 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также российские войска уничтожили две боевые машины пехоты, в том числе Bradley американского производства, две боевые бронированные машины, два автомобиля и один миномет. Сообщается, что российский подразделения, входящие в группировку «Север», нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ.

За все время отражения нападения ВСУ на российский регион враг потеря более 39 260 боевиков. Уничтожены 171 боевая машина пехоты, 1 233 боевых бронированных машины, 1 098 автомобилей и 308 орудий артиллерии.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Курская область #ВСУ #Потери
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