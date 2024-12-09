Бойцы «Южной» группировки раздали гумпомощь на Кураховском направлении

Бойцы штурмовых подразделений отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Южной» группировки войск оказали помощь мирным жителям на Кураховском направлении спецоперации.

В одном из населенных пунктов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения бойцами был организован временный гуманитарный пункт. Там они поделились с мирными жителями продовольствием, лекарствами и средствами первой необходимости.

Кроме того, на базе гуманитарного пункта пришедшие смогли получить квалифицированную первую медицинскую помощь от наших военных медиков.

«Здесь очень много пожилых людей. Им непосредственно необходимо внимание. Обезболивающие раздаем. В основном, тут все с хроническими заболеваниями. Все что приходит, мы сразу стараемся раздать: пеленки, подгузники, пластыри, бинты, шприцы», - рассказал медик с позывным Игла.

Несмотря на активные боевые действия, российские военнослужащие считают своим долгом оказывать посильную поддержку мирному населению на освобожденных территориях.

Ранее военнослужащие военной полиции группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь жителям приграничного района Курской области. Особое внимание военные полицейские уделяют жителям отдаленных деревень. Часто там нет электричества и газа, а добраться туда можно только на попутных автомобилях.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.