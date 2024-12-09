За ночь над Россией сбили 13 украинских беспилотников

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом утром сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников. Отмечается, что боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Восемь дронов перехватили в Белгородской области. Три беспилотника сбили в Ростовской области. Еще два аппарата уничтожили в Астраханской области.

Напомним, прошлой ночью над Россией сбили 46 БПЛА. Большинство из них перехватили в Белгородской и Курской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.