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За ночь над Россией сбили 13 украинских беспилотников

Вражеские аппараты уничтожили в Астраханской, Белгородской и Ростовской областях.
2024-12-09 07:19:46
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом утром сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников. Отмечается, что боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Восемь дронов перехватили в Белгородской области. Три беспилотника сбили в Ростовской области. Еще два аппарата уничтожили в Астраханской области.

Напомним, прошлой ночью над Россией сбили 46 БПЛА. Большинство из них перехватили в Белгородской и Курской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #МО РФ
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