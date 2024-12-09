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Евкуров вручил боевые знамена пяти полкам ВДВ в Ульяновске

Юнус-Бек Евкуров пожелал военнослужащим усердно продолжать работу в своих частях и подразделениях.
2024-12-09 17:43:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил боевые знамена пяти полкам 104-й десантно-штурмовой дивизии в Ульяновске. Об этом сообщает МО РФ. 

Также он поздравил ветеранов и военнослужащих этих полков от имени министра обороны РФ Андрея Белоусова и Коллегии Минобороны России.

«Желаю продолжать усердно работу в своих полках, своих батальонах и ротах, потому что этим живы, этим живут и будут жить Воздушно-десантные войска», - сказал Евкуров. 

Помимо Евкурова, к десантникам обратился и заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Анатолий Концевой. Он передал слова поздравления от командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, отметив, что дивизия честно и праведно выполняет боевые задачи. 

Завершая мероприятия, командование вручило госнаграды военнослужащим соединения за выполнение боевых задач в зоне проведения СВО. 

Ранее ивановские десантники показали трофейный «ключ от Киева».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#ВДВ #армия #Ульяновск #Юнус-Бек Евкуров #Полковые знамена
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