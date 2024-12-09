Экипаж Ми-28НМ накрыл огнем боевиков ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28НМ, в составе смешанной тактической группы, нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ в Курской области.

Били авиационными ракетами по координатам, полученным от наших разведывательных подразделений и авиационного наводчика.

После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек и на предельно малых высотах вернулся на аэродром базирования. Там техники осмотрели вертолет, дозаправили и довооружили его для повторного вылета.

После возвращения на аэродром летчикам сообщили, что все заявленные цели были поражены.

Армейская авиация в зоне проведения спецоперации выполняет целый ряд важнейших задач. Помимо нанесения ударов по позициям врага, летчики сопровождают наши колонны, доставляют различные грузы и десант.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.