Экипаж Ми-28НМ накрыл огнем боевиков ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28НМ, в составе смешанной тактической группы, нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ в Курской области.
Били авиационными ракетами по координатам, полученным от наших разведывательных подразделений и авиационного наводчика.
После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек и на предельно малых высотах вернулся на аэродром базирования. Там техники осмотрели вертолет, дозаправили и довооружили его для повторного вылета.
После возвращения на аэродром летчикам сообщили, что все заявленные цели были поражены.
Армейская авиация в зоне проведения спецоперации выполняет целый ряд важнейших задач. Помимо нанесения ударов по позициям врага, летчики сопровождают наши колонны, доставляют различные грузы и десант.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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