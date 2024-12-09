Штурмовики взрывчаткой выкурили ВСУ из блиндажа в Харьковской области

Минобороны России публикует снятые с коптера кадры успешного уничтожения украинского замаскированного блиндажа в Харьковской области.

Неприятельский блиндаж уничтожили штурмовики группировки войск «Запад». Его, несмотря на маскировку, выявили с помощью беспилотника военнослужащие разведывательного подразделения. Проанализировав полученные разведданные, командование приняло решение о взятии выявленного блиндажа штурмом.

Штурмовая группа из состава гвардейской танковой армии применила взрывчатку, разложив взрывные устройства по периметру блиндажа, чтобы «выкурить» боевиков, сидящих под землей.

Отмечено, что двое украинских военнослужащих приняли правильный выбор и сдались в плен, сохранив тем самым свои жизни.

Ранее сообщалось, что российский оператор FPV-дрона уничтожил миномет боевиков ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.