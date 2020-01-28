Парад для ветерана: под Смоленском поздравили участника битвы за Ленинград

В понедельник, 27 января, в День снятия блокады города Ленинграда в Смоленской области в селе Богородицкое поздравили участника битвы за Ленинград, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Семенович Кугелева.

Сотрудники СУ СК РФ по Смоленской области решили организовать настоящий парад для Михаила Семеновича, присоединившись к всероссийской акции, организованной СК РФ, «Спасибо каждому ветерану!», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной стране.

Курсанты Военной академии войсковой ПВО им. Маршала Советского Союза А.М.Василевского, военнослужащие железнодорожники и юнармейцы прошли парадным строем перед домом ветерана.

«Вы воевали и боролись за наш мир, за наше будущее. Мы преклоняемся перед отвагой и силой духа всех тех, кто прошел сквозь этот ад. А сегодня мы пришли, чтобы сказать вам лично “спасибо”», - отдал честь ветерану руководитель СУ СКРФ по Смоленской области Анатолий Уханов.

Михаилу Семеновичу в этом году исполняется 97 лет. Он награжден двумя орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны, 22 медалями, в том числе «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и за «Боевые заслуги».

После парадного марша курсанты и юнармейцы пообщались с ветераном, вручили ему подарки и цветы. Военный окрест Академии исполнил композиции времен Великой Отечественной войны.