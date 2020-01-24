От Петра Первого до наших дней: в России исполняется 300 лет Морскому уставу

24 января исполняется 300 лет Морскому уставу - важнейший законодательный документ российского флота. Он был утвержден в 1720 году Петром I, который принимал личное участие в его разработке, уделяя этому по четырнадцать часов в день. Документ собрал воедино все ранее существовавшие и разрозненные документы.

В честь праздника у здания Адмиралтейства лучшим представителям морской отрасли, по традиции, вручили патенты профессионального плотника - топоры в скрипичных футлярах, и удостоили звания «Почетный корабел». 300 лет назад Петр Первый получил такой же патент на учебе в Голландии - первый для России документ о морском образовании.

Единственный в России рукописный экземпляр Морского Устава хранится в здании Главного Адмиралтейства, в филиале Центральной Военно-Морской Библиотеки, а первый печатный экземпляр - в самой Центральной Военно-Морской Библиотеке в Санкт-Петербурге.

© Минобороны России

Устав Петра I состоял из пяти книг. Первая содержала положения о высшем командном составе Военно-морского флота и статьи, определявшие тактику эскадры. Во вторую были включены постановления о старшинстве чинов, о почестях и внешних отличиях кораблей, «о флагах и вымпелах, о фонарях, о салютах и флагах торговых...».

Третья книга раскрывала организацию боевого корабля и обязанности приписанных к нему должностных лиц. Книга четвертая состояла из шести глав, которыми регламентировались правила поведения на корабле, численность офицерских слуг согласно рангам, порядок раздачи провианта, способы определения вознаграждения за взятие неприятельских судов, боевые раны и выслугу лет. Книга пятая - «О штрафах» - представляла собой военно-морской судебный и дисциплинарный уставы.

Также к Морскому уставу прилагались формы ведомостей судовой отчетности, книга сигналов и правила дозорной службы.

© Минобороны России

После доработки Морской устав Петра I был переиздан в 1724 году и с незначительными изменениями действовал до 1797 года, когда был заменен новым, учитывавшим изменение представлений о способах ведения боя.

«В 1797 году только императором Павлом Первым был утвержден новый морской устав, который фактически был переводом устава английского флота. Просуществовал он очень недолго, больше десяти лет не просуществовал, и продолжали пользоваться военные моряки именно петровским уставом», - рассказала заведующая филиалом Центральной военно-морской библиотеки Ольга Станковская.

Появление в России Морского устава было связано с новым этапом истории страны. В ходе борьбы за выход к морю в самые сжатые сроки на Балтике был создан сильный Военно-морской флот, позволивший России превратиться в морскую державу, считает представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.