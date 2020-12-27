Миротворцы провели акцию «Юнармия - детям Карабаха» в одной из школ Степанакерта

Военнослужащие российского миротворческого контингента вместе с представителями всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» провели акцию «Юнармия - детям Карабаха» в школе №3 Степанакерта.

Во время мероприятия был проведен телемост, в котором участвовали ученики школы и юнармейцы из 10 городов России: Москвы, Оренбурга, Красноярска, Зеленодонска, Краснодара, Новосибирска, Калуги, Брянска, Москвы и Московской области.

Основная эфирная студия располагалась в Центральном Доме Юнармии в Москве. С помощью видеосвязи юнармейцы из Краснодара передали детям Нагорного Карабаха эстафету «Граффити мира», на которой ученики под руководством художника-граффитиста нанесли на стену школы рисунок, воплощающий мир во всем мире.

Кроме того, дети из России поздравили детей Карабаха с наступающим Новым годом и передали им 1,5 тысячи открыток и 1,2 тысячи новогодних игрушек, которые сделали своими руками. А миротворцы подарили каждому ребенку школьный набор и рюкзак.

Миротворческий контингент Российской Федерации, в состав которого входят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады ЦВО, развернут в Нагорном Карабахе для контроля за прекращением всех военных действий. Они были остановлены 10 ноября после соответствующих договоренностей, сформулированных в заявлении, которое подписали главы России, Азербайджана и Армении.