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Ход «Авангардом»: «Военная приемка» впервые покажет на ТВ гиперзвуковую ракету

Егор Левин
03:35 13.12.2020
Кадры, которые удалось заполучить создателям программы в стенах Военной академии РВСН, будут впервые показаны на телевидении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России

Новый выпуск программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» будет богат на премьеры: в серии под названием «Академия РВСН» зрители увидят внешний облик новейшей гиперзвуковой ракеты «Авангард», внутреннее устройство самой мощной в мире межконтинентальной ракеты «Воевода» и многое другое.

Эти кадры будут первыми, появившимися в СМИ. Съемочная группа сняла очередной фильм в стенах одного из самых секретных вузов России - в Военной академии РВСН имени Петра Великого. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал его лучшим военным политехническим вузом, в котором созданы все необходимые условия для организации эффективного учебного процесса. В 2020 году Академии исполнилось 200 лет.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Он является одной из тех новинок, о которых в 2018 году, наряду с ракетой «Сармат» и комплексом «Кинжал», отмечал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.

«Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600–2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется», - подчеркивал глава государства, рассказывая об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса.

«Авангард» способен двигаться в плотных слоях атмосферы со скоростью свыше 20 махов. При движении к цели осуществляет глубокое боковое и высотное маневрирование, что делает его неуязвимым для систем ПРО и ПВО. Всего лишь через год после презентации комплекс уже встает на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации.

Его создатель, Герберт Ефремов, был вознагражден за свой труд орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами, который получил лично из рук президента РФ Владимира Путина. Глава государства высоко оценил созданное им вооружение, назвав его одним из самых современных видов оружия в Российской Федерации.

«Система "Авангард" с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, меняющая направление по высоте и по горизонтали занимает особое место. Это не просто новая система, это - новый вид стратегического оружия», - заявлял президент России.

В новом выпуске автор и ведущий «Военной приемки» также расскажет о жизни академии РВСН и о процессе обучения курсантов, в ходе которого они изучают все виды российских и советских межконтинентальных баллистических ракет и проходят полноценный курс по изучению космической техники. Восхищение вызывает учебная аудитория, в которой и представлены сразу все типы ракет, когда-либо находившихся на вооружении РВСН. Речь в программе пойдет также и о спутниках-разведчиках, ракетах-носителях, аппаратах космической связи и навигации и даже пистолете-бластере, стреляющем лазером.

«Развитие РВСН, поступление в войска новейших ракетных комплексов, а также опыт эксплуатации и применения вооружения и военной техники ставят перед системой военного образования задачи по оперативной корректировке содержания обучения. В связи с этим, ВА РВСН ежегодно актуализирует содержание и расширяет спектр реализуемых образовательных программ, переходит на самостоятельно разработанные образовательные стандарты», - заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Смотрите программу «Военная приемка. Академия РВСН» на телеканале «Звезда» в воскресенье, 13 декабря, в 09.55.

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