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Лучших выпускников вузов направят в технополис «Эра» для службы в научных ротах

Андрей Аркадьев
13:00 11.12.2020
Все будущие операторы научных рот еще на этапе конкурсного отбора распределены по научным направлениям и испытательным лабораториям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Отличники лучших российских вузов будут служить в Военном инновационном технополисе «Эра» в Анапе. Новое пополнение научных рот прибывает из 35 регионов страны.

Сопровождать новобранцев будут офицеры технополиса. Их перевезут в специальных воинских эшелонах - отдельных вагонах, в которых нет других пассажиров, чтобы защитить от риска заболевания короновирусом и другими инфекциями.

Все будущие операторы научных рот еще на этапе конкурсного отбора распределены по научным направлениям и испытательным лабораториям. Наиболее востребованные специальности – это информатика и вычислительная техника, нанотехнологии и наноматериалы, робототехнические комплексы.

«Конкурс проводился среди выпускников вузов, которые занимают первые 150 мест в рейтинге, составленном Министерством высшего образования и науки Российской Федерации», – сказал командир роты молодого пополнения майор Ренат Коков.

В Технополисе сложилась практика формирования научных рот по региональному принципу. Например, в роту, в которой будут проходить службу призывники из Тульской области, проведен уже третий отбор. Это ребята, которые окончили вузы и успели поработать на предприятиях ОПК в Туле. Они уже заявили о себе, как авторы нескольких инициативных проектов. Реализовать свои инновационные идеи может каждый оператор научной роты во время прохождения службы. Такие инициативы поддерживаются со стороны научных руководителей и командиров взводов.

«Мы будем посвящать личный состав в азы научной деятельности. Молодые ребята узнают об этапах планирования, реализации, отчетности по научно-исследовательской работе, о нюансах оформления документов для регистрации авторских прав в Федеральном институте промышленной собственности. Наши выпускники уже пользуются полученными в Технополисе знаниями для продолжения научной карьеры после армейской службы, в том числе в качестве офицеров органов военного управления», – добавил Ренат Коков.

После прохождения курса молодого бойца, включающего в том числе учебные стрельбы, состоится торжественная церемония приведения личного состава к военной присяге.

На сегодняшний день в Технополис уже прибыло 34 новобранца из 10 регионов России.

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