Первый воинский эшелон с призывниками отправился из Новосибирска в Хабаровский край

Первый воинский эшелон с призывниками из Новосибирской области, Алтайского края и Томской области отправился с железнодорожной станции Новосибирск-Главный в Хабаровский край. Более 400 сибирских новобранцев пополнят ряды Вооруженных Сил РФ на Дальнем Востоке страны.

Питание молодого пополнения на всем пути следования будет осуществляться через вагон-ресторан. Накануне были подготовлены свежие продуктовые запасы – мясная и рыбная продукция, крупы, овощи, фрукты и соки. Перед отправкой состав эшелона был полностью продезинфицирован силами военнослужащих подразделений РХБ защиты. В составе воинской команды находится врач (фельдшер), который организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья призывников.

В связи с ограничительными мерами, действующими на территории Новосибирской области, торжественная отправка новобранцев прошла без участия их родственников и со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Перед отправкой в войска призывники прошли обязательное тестирование на отсутствие COVID-19.

Все призывники на сборных пунктах были обеспечены военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами.

На все время пути следования новобранцы и администрация воинского эшелона обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, дезинфицирующими растворами.

Всего с территории Сибирского федерального округа этой осенью для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 000 человек.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.