Тайны глубины: в российском НИИ показали уникальные разработки для подводников

Новейшие разработки НИИ Спасания и подводных технологий ВМФ, который в эти дни отмечает 75 лет со дня своего основания, наделяют водолазов нечеловеческими способностями.

Благодаря новейшей разработке НИИ - модернизированного спасательного снаряжения подводника, можно покинуть аварийную подводную лодку без дыхательного аппарата. Водолаз надувает «воздушный пузырь», благодаря которому его выбрасывает с глубины на поверхность со скоростью три метра в секунду.

Снаряжение, не имеющее аналогов в мире, показало фантастические результаты - с глубины в 200 метров подводник «выныривает» всего за 1,5 минуты, причем, без кессонной болезни. Костюм с утеплителем, позволяет находиться в ледяной воде два часа. Каждый подводник раз в год обязательно проходит спасательную подготовку - учится покидать субмарину через торпедный аппарат.

«Торпедный аппарат диаметром 533 мм, то есть человек 54 размера уже туда влезает с трудом. Но я в вроде бы прохожу», - признается начальник лаборатории учебно-тренировочного оборудования Александр Соколов.

Демонстрируемое снаряжение - лишь один из четырех сотен образцов, разработанных в НИИ Спасания и подводных технологий за 75 лет работы. Специалисты института - единственные в России, кто занимается глубоководными водолазными и судоподъемными работами, развитием поисково-спасательного обеспечения.

«Институт, безусловно, является родоначальником всего того, что является передовым в водолазных технологиях и участвует в разработке роботизированной техники», - рассказывает начальник НИИ Спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Сергей Башмаков.

При непосредственном участии сотрудников института в 2018 году был установлен рекорд. Тогда с борта судна «Игорь Белоусов» акванавты погрузились на глубину в 416 метров, где развернули флаг России. После столь сложного погружения им пришлось три недели провести в барокамере.

Российские акванавты доказали свою готовность проводить самые сложные аварийно-спасательные работы в экстремальных условиях и теперь они готовятся к штурму новых глубин. Уже сейчас сотрудники НИИ осваивают новейшие роботехнические комплексы.