«Герани» ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Николаевской области

«Герани» в режиме самонаведения ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российское оборонное ведомство опубликовало кадры объективного контроля. На них показан точный удар расчетов БПЛА по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций «Юг» ВСУ.

Уточняется, что объект располагается в районе села Прибугское на Волошской косе в Николаевской области. Ударом пяти высокоточных «Гераней» были уничтожены пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств спецназначения - каркасных лодок и безэкипажных катеров. Средства объективного контроля зафиксировали разрушение всех объектов.

Накануне в Минобороны России показали кадры уничтожения двух украинских МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Применялись БПЛА «Герань-4 Сикер». Помимо самолетов были уничтожены топливозаправщик, спецавтомобиль АПА-5Д и летный и инженерно-технический состав ВСУ, прибывший для подготовки самолетов к вылету.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.