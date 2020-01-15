Удар с неба: спецназовцы ликвидировали «боевиков» под Новосибирском
Под Новосибирском прошли учения военнослужащих бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО). Перед бойцами была поставлена задача - организовать засаду в тылу условного противника.
По сценарию маневров, расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» вскрыл в лесном массиве тренировочный лагерь условного противника по подготовке «боевиков» для выполнения диверсий.
В назначенный район были переброшены разведчики на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор». Военнослужащие совершили десантирование в заданную точку с помощью управляемых парашютных систем «Арбалет».
В тылу противника спецназовцы организовали засаду, проникли на территорию лагеря, бесшумно ликвидировав охрану. Бойцы уничтожили «боевиков» огнем из автоматов АК-74, крупнокалиберных пулеметов «Корд» и гранатометов РПГ-26.